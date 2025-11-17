期待のエントリーモデルに反響集まる！2025年10月29日（一般公開は31日）から11月9日まで、東京ビッグサイトで開催されていた「ジャパンモビリティショー2025」。イベント会場で、来場者の視線を一身に集めていたのがトヨタの新型「ランドクルーザーFJ」は、同月21日に発表されたばかりのモデルで今回実車が日本初公開されました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型｢ちいさな“四駆”SUV｣です！（30枚以上）ランドク