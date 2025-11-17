大ヒット上映中『プレデター：バッドランド』のデクが、ホットトイズの「ムービー・マスターピース」より立体化を果たす。エル・ファニング演じるアンドロイドのティアがセットとなった、デク＆ティアと2形態で登場予定だ。 映画『プレデター：バッドランド』に登場するデクを、全高約31cm、16箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。 新規開発となる