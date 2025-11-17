【モデルプレス＝2025/11/17】元AKB48の河西智美が11月16日までに、自身のInstagramを更新。長女の七五三姿を披露し、話題になっている。【写真】28キロ減の元AKB「思い出のお着物」着た長女＆夫との七五三ショット◆河西智美、長女の七五三姿披露河西は「先日、娘の七五三を家族でお祝いしました」とつづり、赤い七五三の晴れ着を着た長女と、着物姿の自身と夫で俳優の小山圭太との家族ショットなど、複数の七五三ショットを公開