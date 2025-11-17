愛知と岐阜の4つの駅で、今週始まるベビーカーのシェアリングサービスが報道公開されました。 【写真を見る】ベビーカーのシェアリングサービス「Share Buggy」11月20日開始 JR尾張一宮･千種･岐阜駅･名鉄犬山駅で 1時間220円から 借りた駅と別の駅で返すことも可能 JR東海と名鉄などが11月20日から始める「ShareBuggy」は好きな時間にベビーカーを借りられるサービスです