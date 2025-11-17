【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの森咲智美が11月15日、自身のInstagramを更新。キッチンと手料理を公開した。【写真】プロ野球選手の33歳タレント妻、手料理＆整理整頓されたキッチン公開◆森咲智美、キッチン＆手料理公開日々「子どもたちのペースに合わせて」忙しく過ごしているという森咲だが、「夜は子どもたちが寝てから配信をしていて、最近はイチナナにも少しずつほんの少しずつ！慣れてきました」とつづり、ライブ