ジャーナリストの櫻井よしこ氏が2025年11月16日にXを更新し、高市早苗首相による、台湾有事をめぐる存立事態答弁について言及した。「『抑止力』は如何なる国の暴走も押し留める」発端となったのは、11月7日の衆議院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也衆院議員が、台湾有事が発生した際の日本の具体的な対応について質問したこと。高市首相は「（中国が）戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態にな