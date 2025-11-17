この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、かゆか👩👧👶ポイ活お得活動さんの投稿です。 大事にしまっていた宝物が脚光を浴びた日 かゆかさんが写真とともに投稿したのは、子どものころに大切にしすぎて「もったいなくて使えなかった」というシール。それがこちらです。 Ⓒka_yu_ka_7 大事にしすぎて使えなかったおはじきシール、20数