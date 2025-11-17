「失敗は成功のもと」と言いますが、できれば告白で失敗はしたくないもの。そこで「人の失敗は成功のもと」にするべく、『スゴレン』男性読者に聞いた「今思うと『振られて当然』だと思う告白の方法９パターン」の例から、告白成功のヒントをもらいましょう。【１】タイミングを逃して「友達にしか思えない」と振られた「先延ばしにしすぎた告白」「友達付き合いが長すぎて恋愛対象に見てもらえなくなった」（２０代男性）と、完全