俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第６話が１６日に放送され、世帯平均視聴率が１０・４％を記録したことが１７日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１１・７％でスタート。第２話は１０・４％、第３話は１０・３％。第４話は９・０％。第５話は１１・０％と推移している。今回の個人視聴率は６・１％だった。競馬の世界を舞台に、夢を追い続け