巨人の契約更改が１７日に東京・大手町の球団事務所でスタートした。岡田悠希外野手は現状維持の８５０万円（推定）でサインした。法大から入団４年目の今季は４、６、９月に１軍昇格したが、定着できず、１軍では１１試合で１８打数３安打、打率１割６分７厘、０本塁打、３打点。２軍では９０試合で打率２割８分、８本塁打、４０打点だった。今オフはＧ球場で自主トレ予定。昨オフは肉体面のパワーアップに重点を置いたが