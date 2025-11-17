１４日、ワチラロンコン氏（左）と会談する李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京11月17日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は14日午前、国賓として訪中したタイのワチラロンコン国王と北京の人民大会堂で会談した。