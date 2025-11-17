任期満了に伴う観音寺市長選挙は、きのう（16日）投開票が行われ、現職の佐伯明浩氏が再選を果たしました。 【写真を見る】観音寺市長選挙現職の佐伯明浩氏が再選「道の駅」整備について「しっかりと着実に前に進めていきたい」【香川】 今回の観音寺市長選挙は、現職の佐伯氏が進める新しい「道の駅」の整備の是非が最大の争点となりました。反対の立場を鮮明にした新人2人を退け、佐伯氏が1万4453票を獲得、再選を果たしま