女子ゴルフの渋野日向子（27＝サントリー）が20日開幕の国内ツアー大王製紙エリエール・レディース（愛媛・エリエールGC）に出場することが分かった。17日までにエントリーを済ませた。米ツアーを主戦場とする渋野は前週アニカ・ゲインブリッジ・ペリカンに出場したが、予選落ち。来季準シードが得られる100位以内に入ることができなかった。来季の出場権を懸けた最終予選会（12月、アラバマ州）を前に今季国内ツアー6戦目への