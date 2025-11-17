横浜市のアパート近くの路上で男性2人が血を流して倒れているのが見つかり、警察は事件と事故の両面で調べている。午前4時40分ごろ、横浜市旭区のアパート近くの路上で「人が倒れている」と通行人から119番通報があった。転落防止柵は“落下”した状態警察によると、高台にあるアパートの下に男性2人が頭から血を流して倒れていて病院に搬送されたが詳しい容体はわかっていない。アパートの敷地内に設置された転落防止用の柵が男性