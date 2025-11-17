【ワシントン共同】米連邦航空局は16日、政府機関の一部閉鎖が解除されたことを受け、全米の主要空港で航空便の運航を削減していた措置を17日に完全に終えると発表した。混乱が続いていた航空網は正常化するとの見通しを示した。