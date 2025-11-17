専門委員会を前に生活保護費の全額補償を訴える人たち＝17日午前、東京・霞が関の厚労省前厚生労働省は17日、生活保護費の2013〜15年の引き下げを違法とした最高裁判決を巡り専門委員会を開き、対応策の報告書を取りまとめた。補償は減額分の一部が妥当とする一方、紛争解決のため原告に全額支給も「考えられる」との案を併記した。政府は週内にも、与野党から意見を聞いて内容を決定したい考え。原告側は全額補償を求めており、