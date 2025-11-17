きょうは発達中の低気圧の影響で、北日本で荒れた天気になります。午後は低気圧からのびる前線が本州付近を通過し、次第に冬型の気圧配置になる見込みです。上空には今シーズン一番の寒気が流れ込み、週の中頃にかけて各地で一段と寒くなるでしょう。きょう午後は北海道で次第に雨から雪に変わり、平地でも積雪となる見込みです。風も強く吹雪く所もあるため、車の運転や交通機関の乱れなどにお気をつけ下さい。九州は雲が広がりや