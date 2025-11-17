セクハラ問題を巡って二度目の不信任決議案が可決される見通しとなっていた沖縄県南城市の古謝景春市長が、市議会に辞職の意向を伝えたことがわかりました。複数の市職員に対するセクハラ問題で、市議会から不信任決議をうけた古謝市長は、辞職せずに議会を解散しました。改選後はじめてとなる市議会の本会議が17日、開かれています。関係者によりますと、古謝市長は16日、副市長に辞職の意向を伝え、17日に議長に辞職届が提出され