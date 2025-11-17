16日朝、秋田市大平台で1頭の大きなクマが撮影されました。付近では目撃情報が相次ぎました。撮影されたのは、16日午前7時36分ごろ、秋田市大平台1丁目の道路上で停車した車の中からです。車の方へ向かってくる1頭の大きなクマが映っています。車に驚く様子は見られず、ゆっくりと歩いているように見えます。クマの後方には、クマを警戒するように徐行している車が確認できます。撮影場所は住宅地の一角の道路で、近くにはゴルフ練