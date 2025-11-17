画家として活動する晴夏 haruka（@_harenatsu）さんがXに投稿した1枚の写真が、「ちょっと夏の初めに泣かせないでよ」「と………尊い……！！」と話題を集めています。それは、長年眠っていたニンテンドーDS用ソフト『おいでよ どうぶつの森』の画面。15年ぶりに起動したゲームの中に残されていたのは、小学生だった頃の自分から未来へ宛てた、夢を応援するメッセージでした。時を超えて届いた言葉と、その夢を叶えた現在の姿に、