私はノリコ。サトシ（37）とカンナ（34）2人の子どもがいます。それぞれ結婚をして家庭をもち、子どももいます。息子・サトシの奥さんのアキ（33）さんは、今まで私たちにとても気をつかってくれて、優しくしてくれました。だから私もなんていい人と結婚をしてくれたのだろうと、アキさんに感謝をしていたのです。しかし、先日からこのアキさんの様子がおかしいのです。私やカンナの電話にも出なくなり、心配で家に行ったら「帰っ