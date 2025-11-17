気象庁によりますと、日本海西部にのびた前線が急速に発達しながら、きょう（17日）夜にかけて北～西日本を通過するということです。 【画像をみる】爆弾低気圧最強寒気到来か今後の寒気＆雨雪＆天気シミュレーションをみる その後、あす（18日）にかけて冬型の気圧配置に移行し、北日本では850ヘクトパスカル・－12度以下、東日本～西日本では850ヘクトパスカル・－3度以下の寒気が19日にか