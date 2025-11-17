これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に強風・波浪注意報が発表されています。 各注意報が出ている地域では、強風や高波・竜巻などの激しい突風、急な強い雨や落雷にご注意ください。 ◆17日(月)これからの天気 上・中・下越は次第に雨の範囲が広がるでしょう。カミナリを伴って、ザっと強く降るところもありそうです。 佐渡は断続的に雨が降り、カミナリが鳴