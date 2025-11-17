初めて野球日本代表「侍ジャパン」を経験したソフトバンクの松本裕樹投手（29）が「意識の高い人と一緒にやることで、自分が改善すべきところだったり、取り組みだったりが再認識できた」と振り返った。阪神との日本シリーズでは第2戦を除く4試合に登板する大車輪の活躍。レギュラーシーズンでも51試合に登板しており、疲労はたまっていた。それでも今回の代表戦に進むことを選んだ。松本裕は出場した理由に、来春のワールド