「三井住友VISA太平洋マスターズ」ではさまざまな記録が更新された。優勝した金子駆大のトータル17アンダーは大会レコード。3日目に古川龍之介がマークした「62」は大会コースレコードだった（いずれもパー70での開催となった2018年以降）。また、4日間合計の来場者数3万3164人は今季のツアー最多。大会としても記録が残る1992年以降で最多のギャラリー数だった。≪写真≫これが金子駆大愛用の中尺パターだ！一方、シーズンを通し