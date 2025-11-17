＜伊藤園レディス最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞28歳の脇元華が、プロ8年目にしてツアー初優勝を飾った。父・信幸さんが娘を力強く抱きしめ、「やったな。よくやった…。おめでとう」と涙を流す姿が印象的だった。【写真】脇元華＆小祝さくらがドレスに着替えましたこれまで何度も優勝争いを経験したが、あと一歩のところで優勝を逃し続けてきた。今年はヘルニアを発症して思うように