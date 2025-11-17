北海道内では帯広や釧路で一時、最大で２０００戸が停電しました。現在、帯広は復旧しています。信号が止まり、警察官が交通整理にあたっています。帯広市内で１１月１７日午前９時４０分ごろ、停電が発生しました。およそ２０００戸が停電しましたが、１１時すぎに復旧しています。また、釧路市では午前１０時５０分ごろ、およそ６４０戸が停電し、現在２１０戸が停電したままです。北電は原因を調査中です。