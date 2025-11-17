任期満了に伴う霧島市長選挙が16日に行われ、現職の中重 真一さんが3期目の当選を果たしました。16日に行われた霧島市長選挙は、開票の結果、現職の中重 真一さん(48)が2万3127票、新人で元市議会議員の山田 龍治さん(50)が1万7910票、新人で元市役所職員の今吉 直樹さん(45)が1万2007票で、中重さんが3期目の当選を果たしました。（3期目の当選・中重真一氏）「今回の選挙は、いろんな意味でも霧島市が誕生して20年の区切りが