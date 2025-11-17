ふるさと納税サイト「ふるなび」はこのほど、旅行体験型の独自返礼品「ふるなびトラベル」において、新たに大分県(県庁)で使える旅行ポイント返礼品が登場したことを明らかにした。ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ「ふるなびトラベル」とは、ふるさと納税の寄附で得たふるなびトラベルポイントを、提携店(ホテル・飲食店・アクティビティ施設など)での支払いに無期限で利用できるサービス。1ポイント=1円として利