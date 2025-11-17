17日の新潟県内は前線の影響で大気の状態が非常に不安定となり、広い範囲で雨が降る見込みです。夕方にかけ落雷や激しい突風急な強い雨などに注意が必要です。朝は阿賀町津川で最低気温が氷点下0.6℃と今シーズン最も低くなった所があった一方、広い範囲で晴れ、日が差した県内。日中の最高気温は上越市高田で21℃などと予想されています。しかし前線に向かって温かく湿った空気が流れ込み、県内は大気の状態が非常に不安定