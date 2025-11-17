「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」(福島県耶麻郡)は2025年12月13日〜2026年4月5日の期間、「初めてでも余裕のファミリースキープラン」(2泊3日 47,350円〜/1名あたり)を販売する。「初めてでも余裕のファミリースキープラン」(2泊3日 47,350円〜)スキー場「星野リゾート ネコマ マウンテン」が目の前の同館では、ホテル宿泊者にゲレンデを心ゆくまで楽しんでほしいという思いから、「14時チェックアウト」「ファーストライド」