１１月１７日未明、大阪市阿倍野区の国道で男性が倒れているのが見つかりました。警察は、死亡ひき逃げ事件として捜査しています。午前４時すぎ、大阪市阿倍野区の国道２５号で「人が倒れている」とトラックの運転手から警察に通報がありました。警察によりますと、２０代とみられる男性が頭から血を流して倒れていて、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。警察は、現場に戻ってきて「人に当たったかもしれない