東京・羽村市で軽乗用車を運転中にオートバイと衝突し、運転手の男性を死亡させたうえ、その場から走り去ったとして76歳の女が警視庁に逮捕されました。きのう午前8時半ごろ、羽村市栄町で「オートバイと軽乗用車の事故があり、被害者は意識がない」と目撃者から110番通報がありました。オートバイに乗っていたのはペルー国籍の会社員、ニシイ・オノ・アルド・デイビッドさん（57）で、胸を強く打ち、その後、死亡しました。警視庁