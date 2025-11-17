地球を笑顔にするウィーク、シリーズSDGsです。闘病中の子どもたちを支える犬「ファシリティドッグ」をご存じでしょうか。心のケアをしたり、前向きに治療に取り組む手助けをしたり、その効果に期待が高まっています。静岡県立こども病院。15歳までの子どもの治療を中心に行っていて、がんや心臓病など高度な専門的医療を必要とする子どもたちが多く入院しています。「タイです。こんにちは」ここで働く一頭の犬、ゴールデン・レト