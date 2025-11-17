天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが初めての外国公式訪問となるラオス訪問に出発されました。愛子さまは17日午前10時すぎ、皇居を出発されました。6日間にわたるラオス公式訪問は、外交関係樹立70周年の節目に当たってのもので愛子さまにとって初めての外国公式訪問です、羽田空港では笑顔で見送りの人々に挨拶し、民間機に乗り込まれました。この際、愛子さまは準備した宮内庁職員らへのお礼を述べると共に「私自身も精いっぱい頑