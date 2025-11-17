フランス・パリのシャンゼリゼ通りで16日、恒例のクリスマスイルミネーションが始まりました。点灯式には、映画「007」シリーズにも出演した俳優のレア・セドゥさんらが参加。今年は初めて「音楽と連動する光のショー」が演出されます。およそ400本の街路樹が金色に輝くイルミネーションは、来年1月4日まで行われます。