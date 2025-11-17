子ども達の主体性を引き出す独自性のある教育活動をたたえる博報賞の授賞式が行われ、新潟県内からは2人の教員と小学校1校が受賞しました。今月14日、東京で行われた「博報賞」の贈呈式。博報賞は児童や生徒の豊かな人間性を育み主体性を引き出す独自性のある教育活動をたたえるもので、今年度は35の個人・団体が受賞しました。県内では、子どもたちと地域とのつながりが薄れる中、郷土作家を軸に国語教育を展開し、学校内外の交流