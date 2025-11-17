「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は2025年12月26日〜2026年4月4日の期間、「つきのdeアプレスキー」を開催する。つきのdeアプレスキー全景の様子「アプレスキー(Après-ski)」とは、ヨーロッパのアルプス地方発祥の、スキーやスノーボード滑走後の時間を豊かに過ごすライフスタイルを指す。同リゾートでも、このような文化を取り入れ、スノーリゾートでの滞在を楽しんでほしいという思いから、本イベントの開催に至った