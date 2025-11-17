インドの首都ニューデリーで車が爆発し13人が死亡したテロ事件で、捜査当局は車の名義人の男を逮捕しました。ニューデリーの世界遺産「赤い城」の近くで10日に車が爆発し13人が死亡した事件では、インド政府がテロと断定し捜査を指示しています。捜査当局は16日、爆発した車の名義人でインドとパキスタンが領有権を争うカシミール地方に住む男を逮捕したと発表しました。男が、爆発で死亡した車を運転していた医師の男と共謀してテ