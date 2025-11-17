アメリカ国務省は、ベネズエラの麻薬カルテルを新たなテロ組織に指定すると発表し、このカルテルが「ベネズエラの大統領に率いられている」と主張しました。トランプ政権は16日、東太平洋の公海上でアメリカ軍が指定テロ組織が運営する船を攻撃し、麻薬カルテルのメンバー3人を殺害したと発表しました。こうした中、国務省はベネズエラに拠点を置く麻薬カルテルを新たなテロ組織に指定すると発表しました。このカルテルは「ベネズ