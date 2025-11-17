2025年11月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 11月18日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! クリームたっぷりの「盛りすぎ! 」シリーズや、濃厚な味わいのシュークリーム、寒い日に嬉しいホットドリンクなど、気になる品が多数ラインナップしています。ローソン2025年11月の新商品スイーツまとめ自分へのご褒美や、ほっと一息つきたい時にぴったりな、魅力的な商品をチェックしてみてはいかがで