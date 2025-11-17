静岡県西伊豆町でこの時季の風物詩「潮カツオ」作りが最盛期を迎えています。「潮カツオ」は「正月魚」とも呼ばれ、正月の縁起物として田子地区で昔から作られていて、1300年以上の歴史があると伝えられる伝統食品です。17日は、作業員10人が塩漬けにしたカツオを「塩洗い」して形を整え、ひもで2本のカツオを結び竹で組んだやぐらに掛け「吊るし干し」をしました。吊るしたカツオには、腹の乾燥を促すために竹串が仕込まれます。