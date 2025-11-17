大分県大分市内の自宅で交際相手の9歳の息子をバットで殴り、頭や足にけがをさせた疑いで会社員の男が逮捕されました。 逮捕されたのは大分市内に住む32歳の会社員の男です。 警察によりますと男は10月30日の午後、同居している交際相手の9歳の息子の頭や足をバットで複数回殴打し、全治およそ2週間のけがをさせた疑いが持たれています。 翌日になって児童相談所から「虐待があった」と警察に通報があったということです。 警