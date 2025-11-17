きょうは平野部を中心に日中は過ごしやすい暖かさになるでしょう。 【写真を見る】あすは名古屋･岐阜で14℃予想…今週は急な冷え込みに注意 朝晩中心に12月並みの寒さの日が多い見込み 天気予報（11/17 昼） 正午前の名古屋市内、雲は出ていますが、朝からよく日差しが届いています。この時間の気温は16.8℃で風は穏やかです。 きょうは昼過ぎまでは晴れる所が多いものの、夕方以降は雲が多くなるでしょう。岐阜県では飛騨地方