高知県内は朝晩の気温がグッと冷え込んできました。土佐清水市では、この時期恒例のイカの一日干しが始まっています。潮風を受けゆらゆらと揺れるイカ。土佐清水市の鮮魚一八では、地元や県外産のスルメイカを使ったイカの一日干しづくりを行っています。11月15日は、島根県で水揚げされた約100匹のスルメイカを店先の物干し竿に一つ一つ吊るしていきました。一日干しは、朝晩が涼しくなる頃から行いますが、今年は暑い日が続いた