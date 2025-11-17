チャットAI「Claude」の開発元であるAnthropicが「AIエージェントを用いたスパイ活動を検知し、阻止した」とする報告書を2025年11月14日に公開しました。報告書には中国政府と関係のある攻撃者がAnthropic製AIツールを用いてテクノロジー企業や政府に対する攻撃を実施していたと記されています。Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/disrupting-AI