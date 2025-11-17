展望席と運転席を雫のようなガラスで包むデザインに小田急電鉄は2025年11月17日、2029年3月に就役予定の新型ロマンスカー80000形の開発コンセプトとデザインを明らかにしました。【画像】これが新型ロマンスカーの外観イメージです新型ロマンスカーは、通勤・買い物客向けの30000形電車「EXE」の代替となり（リニューアル編成「EXEα」を除く）、観光輸送向けの50000形電車「VSE」（2023年引退）の後継として位置付けられてい