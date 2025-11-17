お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が１６日に放送され、小泉進次郎防衛相について取り上げた。この日コメンテーターとしてゲスト出演したお笑いタレント東野幸治が気になるニュースとして「小泉防衛相が“覚醒”！？」をピックアップ。番組内では手元の資料を一切見ずに堂々と国会答弁するシーン、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が「ちょっと覚醒