本格的な雪の季節を前に、岐阜県高山市の中心部で「雪吊り」作業が始まりました。 【写真を見る】あす初雪の可能性も… 冬の風物詩｢雪吊り｣作業始まる 雪の重みで松の枝折れるのを防ぐため縄で固定 岐阜･高山市 「雪吊り」は、雪の重みで松の枝が折れないよう枝を縄で吊って固定するもので、多くの観光客が訪れる高山市中心部では、毎年この時期に行われています。 きょうは宮川にかかる中橋周辺で作業が始まり、木の幹に固定さ