阪神・梅野隆太郎捕手が１７日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１億６０００万円から４０００万ダウンの１億２０００万円でサインした（金額は推定）。今オフ保有していた海外ＦＡ権を行使せず残留。決断に至った経緯を「やっぱりこの１年、なかなか出場機会がなかった中で、ファンのみなさんに球場でプレーする姿をなかなか見せられなかったので」と明かし「来季こそは活躍する姿、プレーする姿、元気